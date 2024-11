Transfer wicemistrza świata pod znakiem zapytania. "Tak raczej robią desperaci"

Milioner zapadł się pod ziemię, ale transfery będą. Znany klub nie upadnie Strony do teraz pozostają w kontakcie i według naszych informacji, pozostanie 40-latka w Gdańsku wciąż jest możliwe. Działacze Wybrzeża milczą w tej sprawie. - Nie komentujemy doniesień transferowych - słyszymy w klubie. Bardziej rozmowny jest zawodnik. - Klub już dawno temu rozliczył się ze mną za obecny sezon. Cieszę się, że spędziłem ten rok w tak profesjonalnym klubie. Gdańsk ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o moje starty w sezonie 2025. Gdy tylko się dogadamy, to będziemy dalej walczyć o super wynik - podkreśla Krzysztof Kasprzak.

Żużel. Transfery. Krzysztof Kasprzak: Tak raczej robią desperaci

W przyszłym tygodniu wiele powinno się wyjaśnić. Kluby Metalkas 2. Ekstraligi i Krajowej Ligi Żużlowej czekają na ostateczne decyzje w sprawie licencji. Takie Wybrzeże Gdańsk stoi w rozkroku i nie wie, na którą ligę ma kontynuować budowę zespołu. - Też czekam na to z niecierpliwością. Mam trzy bardzo dobre oferty i na pewno do 14 listopada będzie podjęta decyzja, w którym klubie pojadę i będę cieszyć publiczność - przyznaje wicemistrz świata sprzed dziesięciu lat i wielokrotny mistrz świata w drużynie.



Zawodników poszukujących klubów jest więcej niż miejsc w składach. Niektórym pozostanie więc tylko podpisanie kontraktu "warszawskiego" (bez ustalonych warunków finansowych) i czekanie na propozycje wiosną. - Myślę, że jak podpiszę z kimś umowę, to do 14 listopada. Takie czekanie jest bez sensu, tak raczej robią desperaci, do których ja nie należę. Na początku byłem brany pod uwagę w pięciu klubach. Teraz zostały trzy zainteresowane moimi usługami - zaznacza nasz rozmówca.