Transfer wicemistrza świata. Może być to spore zaskoczenie

24. miejsce według wszystkich sklasyfikowanych zawodników Metalkas 2. Ekstraligi ze średnią biegową 1,881 i drugi wynik w zespole. Nie można powiedzieć, że Kasprzak przerastał poziomem drugi szczebel rozgrywkowy, jednak nie był to też zły transfer działaczy z Gdańska . Na spadek złożyło się kilka innych czynników. Co dalej z 40-latkiem? Priorytetem dla niego są starty w Metalkas 2. Ekstralidze, a na razie nikt nie wie, w której lidze wystąpi Energa Wybrzeże .

Żużel. ROW Rybnik dokona dwóch transferów?

Najlepsze kluby Metalkas 2. Ekstraligi muszą rozglądać się za transferami w sposób dwutorowy. Awans do PGE Ekstraligi wywalczy tylko najlepszy zespół, natomiast poważnie chętnych mamy przynajmniej trzech - Abramczyk Polonię Bydgoszcz, Arged Malesę Ostrów i właśnie INNPRO ROW Rybnik. Spekuluje się, że na pozycjach seniorskich rybniczanie wymienią dwa ogniwa.



Z powodów sportowych (słaba jazda) klub rozstanie z weteranem Grzegorzem Walaskiem, tutaj za wzmocnienie należałoby traktować Kasprzaka, ale ROW ma więcej opcji. Słyszymy, że prezes Krzysztof Mrozek otrzymał bardzo dużo ofert z inicjatywy samych zawodników. Na pewno do Betard Sparty Wrocław odejdzie lider Brady Kurtz, co jest gigantycznym osłabieniem.



Pozostali seniorzy mogą się nie zmienić, są szanse na pozostanie Rohana Tungate'a, Jakuba Jamroga i Noricka Bloedorna (U24). Jeśli do ROW-u doszedłby Kasprzak, to w zespole byłoby jeszcze tylko jedno wolne miejsce. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wychowanek Unii Leszno już przed rokiem prowadził rozmowy z rybnickim ośrodkiem, lecz do podpisania umowy nie doszło.