Transfer trenera Marka Cieślaka. Dostał bardzo dobry kontrakt

Marek Cieślak od kilku lat robił dobrą reklamę rowerom Treka. Układ polegał na tym, że fabryczny salon użyczał mu co rusz nowe produkty, a trener je testował, jeżdżąc po jurze krakowsko-częstochowskiej.

Marek Cieślak skuteczny. Martin Vaculik kupił pięć rowerów

Salon zrobił nawet specjalny model Treka dopasowany do sylwetki i stylu jazdy Cieślaka. Po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów rowery wracały do sklepu, który przeważnie przekazywał je na różne licytacje. Kibice żużla chętnie płacili za rowery, na których jeździł Cieślak. Jeden z nich nawet powiesił pojazd na honorowym miejscu w salonie.

Poza tym Cieślak skutecznie reklamował Treka wśród żużlowców. Sam Martin Vaculik kupił pięć rowerów tej marki za blisko 200 tysięcy złotych.

Reklama

Giant widząc, jak dobrą reklamę robi Cieślak konkurencji, postanowił zawalczyć o trenera i przeciągnąć go na swoją stronę. Dlatego szkoleniowiec teraz reklamuje właśnie Gianta, a w garażu jego domu stoją dwa nowiutkie rowery prosto z salonu - każdy wart 50 tysięcy złotych.

Zdjęcie Marek Cieślak z nowym rowerem / materiał zewnętrzny

Producent szykuje teraz dla Cieślaka model zrobiony specjalnie pod niego. Zrobiono odpowiednie pomiary, w których trakcie sprawdzono sylwetkę trenera w trakcie jazdy i w styczniu dostanie on rower skrojony pod jego potrzeby.

Marek Cieślak chwali sobie nowy rower wart 50 tysięcy

Cieślaka chwali sobie Gianta. - Trek był dobry, ale rama Gianta jest bardziej sztywna i to mi pasuje - mówi.

Na rowerach Gianta Cieślak ma jeździć do sportowej śmierci. - W tym roku już przejechałem 15 tysięcy kilometrów. Forma dopisuje. Wierzę, że to się szybko nie zmieni. Mam kolegę Ksawerego Leszczyńskiego, który ma 78 lat i razem sobie jeździmy. On zdobywał już medale w zawodach Mastersów, to jest niesamowita postać - komentuje Cieślak.

Także jedna zmiana za Cieślakiem, a co będzie dalej, to czas pokaże. Nawet jeśli trener nie będzie pracował w żadnym klubie, to na brak zajęcia nie będzie narzekał. Za rok ma pracować jako telewizyjny ekspert. Pomaga też żonie w hodowli psów. - Suka będzie rodzić, także czekają nas pracowite święta - przyznaje.