Transfer stanie się faktem. Mistrz Europy zmieni klub

Mateusz Wróblewski, INTERIA: 4 punkty w meczu ze Spartą Wrocław to nie szczyt marzeń, ale biorąc pod uwagę rozważną, inteligentną jazdę oraz powrót po groźnej kontuzji, mecz z wrocławskim zespołem można uznać za udany.

Damian Ratajczak, Fogo Unia Leszno: - Czuję się coraz lepiej na motocyklu. Mój ostatni bieg najgorzej wyglądał, bo niepotrzebnie osłabiłem motocykl. Popełniam jeszcze dużo błędów, bo mecz ze Spartą to były moje pierwsze zawody po kontuzji. Mogło być lepiej, ale też gorzej. Nie narzekam na występ i cieszę się, że dołożyłem 4 punkty do dorobku drużyny, bo przy stykowym wyniku każdy punkt jest ważny. W swoim pierwszym wyścigu poczułem potencjał po szerokiej części toru i jechałem tak cały wyścig. Powiedziałem sobie, że albo to wyda albo nie. Na szczęście wydało.