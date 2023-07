Transfer sezonu? To dlatego trener na niego postawił

Chomski o Fajferze

- Po to Oskar został sprowadzony. Ktoś mówił, że Bartek nie jest do zastąpienia, ale ja w takich kategoriach nie patrzę. Nigdy nie mówię "drugi Zmarzlik", czy "drugi Gollob". Każdy ma swoją osobowość, ci zawodnicy na kimś się wzorują, mają swoich idoli, muszą podpatrywać i wyciągać to, co najlepsze z ich postępowania i jazdy. Cieszę się, że ta konsekwencja przynosi efekty - powiedział trener Chomski.



Fajfer wielokrotnie w wywiadach wspominał, że przez tyle lat ścigał się w I lidze, ponieważ nikt z PGE Ekstraligi nie był zdeterminowany, aby go pozyskać. To jednak nie oznacza, że kluby go nie obserwowały. Robił postępy, zaliczano go do najlepszych zawodników na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. W końcu doczekał się szansy w elicie i zachwyca. Obecnie zajmuje 22. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników. Niżej plasują się m.in. Patryk Dudek, Piotr Pawlicki, Jarosław Hampel czy Kacper Woryna.