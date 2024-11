Żużel. Jakub Miśkowiak w GKM-ie Grudziądz. GKM dopiął kluczowy transfer

- To świetny ruch, bo Miśkowiak będzie wciąć występować na pozycji U-24. Myślę, że to duże wzmocnienie względem Kacpra Pludry, który miał słaby sezon. To transfer, który może pomóc w awansie do fazy play-off, choć wystąpią tam tylko cztery zespoły. W teorii wiele zespołów jest lepszych, niż GKM, ale grudziądzanie mogą zaskoczyć i awansować do najlepszej czwórki roku - mówi nam Leszek Tillinger, były prezes Polonii Bydgoszcz.