Transfer nowej gwiazdy, mają w klubie perełkę. Jest pewny, że postraszą największych

- Jestem podekscytowany możliwością startów w Bydgoszczy. To fantastyczny klub, który będzie walczył o PGE Ekstraligę. Ludzie przyjęli mnie dobrze. Z tego miejsca chciałbym podziękować Gdańskowi. To świetny klub, ale nadszedł czas na zmiany. Bydgoszcz to świetne miejsce na wspomnianą zmianę. Będziemy razem walczyć o Ekstraligę, bo tego klub chce najbardziej i taki ma cel - mówi Tom Brennan pytany o swojego nowego pracodawcę.

