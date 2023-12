Transfer na wagę awansu. Będzie zaskakujący zwrot akcji?

Wypożyczenie Jakuba Krawczyka zmniejsza szanse Arged Malesy na awans do PGE Ekstraligi, a zwiększa Abramczyk Polonii, Innpro ROW-u i Cellfast Wilków. Te cztery drużyny są wymieniane w gronie faworytów do wygrania rozgrywek Speedway 2. Ekstraligi. Borowiak może być takim "gamechangerem", choć jego wypożyczenie wiąże się z ogromnym wydatkiem. Unia oczekuje około 250 tysięcy złotych, a sporo kasy trzeba przeznaczyć też na przygotowanie zawodnika do sezonu .

Polonia nie wypożyczy Borowiaka? ROW wchodzi do gry

Ten transfer może kosztować nawet pół miliona złotych, jeśli policzymy koszt całej operacji. Czy Borowiak jest niezbędny Polonii w walce o awans? Jerzy Kanclerz się nim interesował, ale nie chce wypożyczać kolejnego juniora za wszelką cenę . Już ma Franciszka Karczewskiego, Oliviera Buszkiewicza i wychowanków. Wydaje się, że w ostatnim czasie bardziej zależy kibicom, którzy w mediach społecznościowych apelowali do działacza w tej sprawie . Ostatnio jednak temat ucichł. Skład Polonii jest mocny, praktycznie kompletny. W tej chwili bliżej wypożyczenia Borowiaka jest klub z Rybnika . Prezes Krzysztof Mrozek dawno nie skompletował tak mocnej formacji seniorskiej, ale drobne wzmocnienie formacji młodzieżowej się przyda. Paweł Trześniewski w ostatnim czasie nie zrobił postępów, a Kacper Tkocz wciąż nie jest gwarancją kilku punktów w meczu. Borowiak mógłby dać temu zespołowi coś "ekstra". W końcu to materiał na jednego z najlepszych juniorów w lidze .

Dylemat faworyta ligi. Co zrobią z tym fantem?



Żużlowiec w Rozmowach Interii nie ukrywał, że ma więcej ofert. Sam jednak nie był w stanie określić, kiedy dokładnie wyjaśni się jego przyszłość. Posiada ważną umowę w Lesznie i wypożyczenie nie jest jedyną opcją. Klub zawsze może przekonać go do walki o skład. 18-latek tegoroczny sezon rozpoczął w Fogo Unii, jednak bardzo szybko otrzymał od działaczy zielone światło na wypożyczenie i tak przeniósł się do Enea Falubazu, z którym wywalczył awans do elity.