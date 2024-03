Transfer mistrza Polski! Zaskoczyli wszystkich. Nikt się nie spodziewał

Kiedy w niedzielę Orlen Oil Motor Lublin ogłosił jeszcze jeden transfer przed wyjazdem zespołu na zgrupowanie do Gorican, to kibice zaczęli zachodzić w głowę, o kogo może chodzić. Padały nazwiska zawodników i trenerów, ale nikt nie odgadł prawdy. Klub zdecydowanie zaskoczył wszystkich, a kiedy już wszystko wyszło na jaw, to zaskoczenie było jeszcze większe niż w przypadku posta z konturami osoby, która ma dołączyć do ekipy.