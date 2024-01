Transfer last minute. 20-latek krytykuje regulamin

To może zadecydować o awansie

Arged Malesa otrzymała 350 tysięcy złotych kary. Klub z Wielkopolski miał do zapłaty najwięcej pieniędzy ze wszystkich. Kara została przyznana za brak szkolenia, choć klub co roku wydaje ogromne pieniądze na młodych adeptów. Kolejnym absurdem jest fakt, iż aby spłacić należność, musieli wypożyczyć Jakuba Krawczyka. Jego brak będzie mocnym osłabieniem dla drużyny, która miała walczyć o awans.

- Wszyscy widzą jak jest i jak to wygląda. Niech każdy sobie odpowie lub wyrobi zdanie na ten temat. Nie trzeba tu wielkiej wiedzy i znajomości tematu. Myślę, że wszyscy będą mieli mniej więcej podobne zdanie. Klub z Ostrowa dostaje karę za to, że nie szkoli młodziezy i w tym samym czasie musi... wypożyczać zawodników, bo ma tak szeroką kadrę i swoich wychowanków. Nie jest to delikatnie mówiąc dziwne? - mówi Jakub Krawczyk w rozmowie z Tygodnikiem Żużlowym.

Do lepszego klubu nie mógł trafić

Utalentowany młodzieżowiec był na celowniku ekstraligowych klubów od dawna. Najwięcej mówiło się o nim w kontekście Betard Sparty Wrocław. Ten transfer nie doszedł jednak do skutku, a sam zainteresowany postanowił przedłużyć kontrakt w Ostrowie. Koniec końców wrocławianie wypożyczyli Krawczyka. W nadchodzącym sezonie ma być czołowym juniorem PGE Ekstraligi, co może znacząco pomóc spartanom w walce o złoto.

- Musieliśmy podjąć jakąś decyzję dotyczącą mnie, ale też dla dla dobra klubu, bo wiadomo skąd to wypożyczenie. Ja się cieszę, bo klub mnie wypożyczył i nadal mogę tu wrócić. Zresztą wcześniej, kiedy dostałem zielone światło z Ostrowa do prowadzenia rozmów z klubami z Ekstraligi, to na pierwszy rzut poszedł oczywiście Wrocław. Cieszę się, że jeśli już miałem gdzieś przejść, to trafiłem akurat do Sparty - ujawnia.