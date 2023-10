Transfer juniora. Ile kasy zarobił klub? Tajemnicze słowa

Rafalski odszedł. Dlaczego GKM nie chciał go zatrzymać?

Kontrakt Rafalskiego tracił ważność, więc zawodnik zaczął poszukiwania nowego pracodawcy. W grę wchodziło nawet pozostanie w PGE Ekstralidze, bo interesowały się nim Betard Sparta oraz For Nature Solutions KS Apator. Sam zainteresowany potwierdził, że otrzymał propozycje z najwyższej klasy rozgrywkowej. - Wiktor chciał przenieść się na stałe do Rzeszowa, Stal go chciała sprowadzić, a my chcieliśmy, żeby kontynuował karierę. Jeśli trzy strony chciały się porozumieć, to szybciutko do tego porozumienia doszło - powiedział Cichoracki.



Ustalenie kwoty przelanej na konto było podstawą do dalszej jazdy Rafalskiego. Bez tego kuzyn Pawła Przedpełskiego nie mógłby kontynuować kariery. Dlaczego GKM tak łatwo się z nim pożegnał? - Mamy tylu juniorów, że nie będziemy blokować zawodnika, który chce jeździć w Rzeszowie i spróbować swoich sił w I lidze. Nie ma tutaj żadnego drugiego dna. Żegnamy się w dobrych relacjach - wytłumaczył działacz.