Traktują go jak wychowanka, a jego czas się kończy

Woźniak jest po najlepszym sezonie w karierze

Woźniak jeszcze nigdy w karierze nie dobrnął do średniej biegowej w wysokości dwóch punktów na bieg (najbliżej był właśnie w sezonie 2023 - 1,974). To może oznaczać, że pewnego poziomu sportowego już nie przeskoczy, a jeśli Stal chce bić się o mistrzostwo Polski, to musi mieć lidera z TOP5 PGE Ekstraligi, a nie z TOP15 . Stąd też pogłoski o poszukiwaniach gwiazdy. Mówi się o zainteresowaniu Januszem Kołodziej (Fogo Unia Leszno) i Taiem Woffindenem (Betard Sparta Wrocław). Brytyjczyk w dwóch ostatnich latach spuścił z tonu, ale o jego możliwościach raczej nikomu nie trzeba przypominać.

Działacze byliby w stanie odpuścić Woźniaka lub Andersa Thomsena. U Duńczyka największym problemem są kontuzje, w zasadzie co roku wypada ze składu po groźnych wypadkach. W momencie odejścia Bartosza Zmarzlika do Platinum Motoru, to właśnie Woźniak stał się krajowym liderem i jednym z ulubieńców kibiców. Nikt inny w Stali tak długiego stażu nie ma. Fani traktują go wręcz jak miejscowego zawodnika. Zawsze łatwiej utożsamiać się z Polakiem niż z obcokrajowcem.



Woźniak w Gorzowie mocno się rozwinął. Sprowadzano go, kiedy był tylko dobrym startowcem, ale popełniał błędy na dystansie. W tym elemencie żużlowego rzemiosła w ostatnich sezonach jednak bardzo się poprawił. Teraz jest jednym z najlepszych polskich zawodników i reprezentantem kraju. Transfer Jakuba Miśkowiaka (na pozycji U24 może startować jeszcze przez dwa najbliższe sezony) nie oznacza jednak, że Stal w poszukiwaniach gwiazdy musi skupić się na zakontraktowaniu nowego Polaka. Przecież zostać może tańszy Oskar Fajfer, a do duetu Vaculik - Thomsen zawsze można dorzucić trzeciego obcokrajowca.