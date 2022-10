Grzegorz Węglarz nie jest zawodnikiem. To toromistrz, czyli człowiek odpowiedzialny za przygotowanie toru żużlowego na zawody. To jego oglądali w ostatnich latach kibice Betard Sparty Wrocław w przerwach na kosmetykę toru. Węglarz i jego traktor często, gęsto były tajnią bronią Sparty.

Po Węglarzu zostało puste pudełko po eklerkach

Rok temu o Węglarzu było głośno, bo związał się z For Nature Solutions Apatorem. Przygotował nawet tor na toruńską rundę Grand Prix. Potem jednak zniknął. W Apatorze byli wściekli, bo poprzedniego toromistrza puścili do Grudziądza, a po Węglarzu został im podpisany kontrakt i puste pudełko po eklerkach, które pan Grzegorz przyniósł na dobry początek współpracy.

Wtedy Węglarz nie poszedł do Apatora, bo Betard Sparta nakłoniła go, żeby został. Toromistrz dostał dobrą pensję (mówi się, że najlepsi fachowcy dostają od 8 do 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie) i nawet nie przejął się specjalnie tym, że Apator zagroził mu procesem za zerwanie umowy. On się zresztą do niej nie przyznawał.