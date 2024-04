Dotarły do nas bardzo smutne informacje. W wyniku wypadku życie stracił były żużlowiec Łukasz Kaczmarek. To wychowanek Stali Gorzów, który podczas swojej kariery miał nawet epizod w cyklu Grand Prix (jako rezerwowy), kilka razy wystartował w parze z Bartoszem Zmarzlikiem, wystąpił w filmie "Żużel". Do wypadku doszło w piątek. Kaczmarek miał 28 lat.