Tragiczna kraksa, pędził 150 km/h. "Zostawiłeś złamane serca"

Mówisz żużel w Australii, myślisz widowiskowa jazda . Od pokoleń zawodnicy pochodzący z Antypodów gwarantują kibicom niesamowitą postawę na torze i to, że nie ma dla nich biegów straconych. W XXI wieku doskonałym na to przykładem był Darcy Ward. Kompilacji z jego wyścigów w Internecie znajdziemy od groma, ponieważ nie istniało dla niego słowo "odpuszczanie". 31-latek gdyby nie fatalny upadek w Zielonej Górze, po którym porusza się na wózku inwalidzkim, z pewnością dziś walczyłby z Bartoszem Zmarzlikiem o medale w cyklu Grand Prix .

Kibice z miejsca go pokochali

Kariera zawodowego żużlowca w przypadku Neila Coddingtona nie potrwała długo. Z Wysp wyjechał już w 1979, by następnie ścigać się w ojczyźnie. Z czasem motocykl zamienił on na motorówki rozwijające prędkość nawet do 300 kilometrów na godzinę. W tej dyscyplinie sportu był naprawdę dobrym i szanowanym zawodnikiem. Jego popisy oglądały tysiące osób, które nie mogły wyjść z podziwu, jak szybko Australijczyk odnalazł się w całkowicie innych zmaganiach niż jazda motocyklem bez hamulców . Coddington brał udział w wielu prestiżowych zawodach. - Łodzie wyglądały fascynująco. Sama jazda również - czytamy na stronie ignitedesign.com.au.

Dramat na trzydziestolecie startów. Reanimacja dłużyła się w nieskończoność

Przy poszkodowanym błyskawicznie pojawiły się służby medyczne, które przetransportowały go na brzeg i rozpoczęli długą reanimację. Ta nie zakończyła się sukcesem. Dla całego środowiska był to ogromny szok, zwłaszcza, że Neil Coddington traktował zawody jako hobby i odskocznię od codziennych obowiązków . Długo ze śmiercią męża nie potrafiła pogodzić się zwłaszcza jego żona - Debbie.

- Gdybym mogła poprosić o choćby jedną rzecz, to całym sercem modliłabym się do Boga o to, by cię przywrócił. Niestety nie pomoże nawet tysiąc słów czy hektolitry wylanych łez, które lecą mi z oczu do teraz. Zostawiłeś po sobie złamane serca oraz mnóstwo szczęśliwych wspomnień. Zamiast tych wspomnień wolałabym jednak znów mieć ciebie. Chcę tylko ciebie - pisała kobieta w 2011 na łamach couriermail.com.au.