Tragiczna historia stadionu 12-krotnego mistrza Polski

Dla kibiców żużla ROW Rybnik to przede wszystkim piękna historia i czyste sportowe emocje związane z drużyną 12-krotnych mistrzów Polski. W latach 50. i 60. nie było na nich mocnych. To z Rybnika pochodzi pierwszy medalista mistrzostw świata Antoni Woryna (brąz w 1966), ale ROW miał więcej takich legend.

Na stadionie ROW-u umierali uczestnicy "marszu śmierci"

To działo się w styczniu. Armia Czerwona zbliżała się do Rybnika. Niemcy przed nią uciekali, "pędząc niczym bydło więźniów obozu koncentracyjnego", czytamy w książce. 63-kilometrowa trasa z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego (wtedy Loslau) pochłonęła wiele ofiar. Cześć zmarła z wycieńczenia, ale wielu osób zamordowano. Hitlerowcy dokonywali egzekucji. Na płycie boiska w Rybniku dokonał się akt straszliwego bestialstwa. Życie straciło 800 osób.