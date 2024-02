Tragedia goniła tragedię. Powiedzieli "stop"

Straszny był sezon 2024 dla niemieckiego żużla, głównie tego na długim i trawiastym torze. Śmierć poniosło aż trzech zawodników. To dało do myślenia w kwestii bezpieczeństwa, które na wielu obiektach pozostawiało sporo do życzenia. Od nadchodzącego sezonu na dużej części z nich zostaną zamontowane dmuchane bandy, których gdzieniegdzie brakowało. Niemcy nie chcą kolejnych ofiar na torze.