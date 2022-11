Trafił w dziesiątkę. Ten tor jest dla niego idealny

Przedpełski i Lampart dorównają gwiazdom?

Przy pozostałych seniorach Apatora stawia się dziś większe znaki zapytania. Wychowanek Paweł Przedpełski przed rokiem zaliczył atomowy powrót do swego macierzystego zespołu, uplasował się w zdecydowanej czołówce PGE Ekstraligi, a nawet awansował do cyklu Grand Prix. W minionym sezonie szło mu już jednak gorzej. Torunianom pozostaje mieć nadzieję, że wypadnięcie z walki o indywidualne mistrzostwo świata i skupienie się niemal wyłącznie na wyścigach ligowych pozwoli mu znów notować solidne, wysokie wyniki.

Jeszcze większą zagadką pozostaje Wiktor Lampart - chłopak o najgorszym dla żużlowca wieku. W przyszłym sezonie skończy 22 lata, więc nie będzie mógł już korzystać z przywilejów przysługujących polskim młodzieżowcom. Wielu jego poprzedników przerosło tak duże wyzwanie i zdmuchnięcie 22 świeczek na torcie okazało się dla nich ostatnim gwoździem do trumien, w których składali swoje nierozwinięte jeszcze do końca kamery. Lampart jeszcze przed laty zapowiadał się fenomenalnie, jednak w tym sezonie wyraźnie spuścił z tonu. Co gorsza, do całego dziejącego się wokół niego rozgardiaszu doszła jeszcze zmiana barw klubowych. Wielu ekspertów drży o jego przyszłoroczną dyspozycję.

Apator jest idealny dla Lamparta

My wzięliśmy na warsztat wyłącznie te jego występy, które odbywały się w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi. Wydają się nam one o tyle bardziej miarodajne, że Lampart musiał w nich zmagać się nie tylko z rówieśnikami, ale i zawodnikami o wiele bardziej doświadczonymi. Nie za bardzo mu to przeszkadzało. W czterech dotychczasowych spotkaniach wyjazdowych w Toruniu zdobywał średnio 1,894 punktu na mecz. Jeśli zdoła powtórzyć to w przyszłym sezonie, to w Apatorze będą z niego bardziej niż zadowoleni.