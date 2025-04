Trafił do klubu milionera. Polak odkrył tajemnicę swojego sukcesu

Tak szalonego okna transferowego Robert Chmiel w swoim życiu jeszcze nie przeżył . Długo czekał na konkrety z klubów Metalkas 2. Ekstraligi, sam nie ukrywał, że z powodu braku poważnych ofert może pozostać na kolejny sezon w OK Kolejarzu Opole. Wszystko zmienił turniej SEC na Stadionie Śląskim w Chorzowie, kiedy pokonał takie gwiazdy jak Leon Madsen, Patryk Dudek, Maciej Janowski, Piotr Pawlicki czy Rasmus Jensen. To było okno wystawowe, a niespełna 27-letni Polak zanotował najlepszy występ w swojej dotychczasowej karierze .

Żużel. Transfery. Orzeł Łódź. Robert Chmiel trafił do klubu milionera

Szybko Chmiel porozumiał się z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, ale po transferze Szymona Woźniaka strony rozwiązały umowę. Wrócił na rynek i znów otrzymywał telefony. Ostatecznie przeniósł się do H. Skrzydlewska Orła Łódź, klubu, którego właścicielem jest Witold Skrzydlewski, biznesmen z branży pogrzebowej i kwiaciarskiej. Będzie to kolejne podejście wychowanka ROW-u Rybnik do jazdy na zapleczu PGE Ekstraligi. Teraz jest lepiej przygotowany, niż wcześniej. Przed Indywidualnymi Międzynarodowymi Mistrzostwami Ekstraligi odkrył tajemnicę swojego sukcesu.



- Transfer do Metalkas 2. Ekstraligi? Otwierają się nowe drzwi i nowe możliwości. Rok temu byłem w zupełnie innym miejscu, ale przez ostatnie dwa lata dość dużo się pozmieniało. Już sezon 2023 wyglądał troszkę lepiej niż poprzednie. Osiągając takie wyniki, ilość tego sprzętu jest większa i jakość też. To wszystko przełożyło się na dużo lepszą jazdę oraz czucie motocykla, który podczas jazdy pozwala na ściganie się i wyprzedzanie. Wzrosła też moja pewność siebie. Pod tym względem dużo zmieniło się w mojej głowie - powiedział Chmiel przed kamerami Canal+.