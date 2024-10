Traci pracę, chwycił za telefon. To efekt rewolucji i rażących błędów

Do Ślączki przylgnęła łatka trenera bez sukcesów. Co z tego, że w 2020 roku awansował z Cellfast Wilkami Krosno do wyższej klasy rozgrywkowej, zwyciężając po drodze wszystkie spotkania, skoro w czterech ostatnich sezonach zajmował siódme miejsca w PGE Ekstralidze? W takim Bayersystem GKM-ie Grudziądz rozstali się z nim bez żalu, a jego następca Robert Kościecha pokazał mu, jak wchodzi się do fazy play-off i odbiera się nagrodę za tytuł Trenera Sezonu.



