Tracą gwiazdę. Wiemy, czy odchodzi przez trenera

Jako że żużlowiec jest na wylocie z Motoru, da się słyszeć plotki mówiące o tym, że bardzo przejął się słowami Kuciapy i potraktował je zbyt osobiście, do czego zresztą akurat Drabik ma skłonności. - To bzdury. Nic takiego nie miało miejsca - rozwiał jednak wątpliwości Jacek Ziółkowski, menedżer Motoru, gdy go o to zapytaliśmy.