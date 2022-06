Tracą do nich cierpliwość. Odbiją się od dna?

Kontynuując wątek ekipy z Małopolski, cierpliwość niestety tracą już nawet kibice, którym puszczają nerwy w mediach społecznościowych. Jedni śmieją się przez łzy z hasztagu #NowaUnia, drudzy nie mogą uwierzyć w to, że tacy zawodnicy jak na przykład Troy Batchelor nie potrafią skutecznie rywalizować na najniższym szczeblu w kraju. Tabela również jest bezlitosna, bo w tym momencie drużynie bliżej do ostatniego miejsca niż do awansu do fazy play-off. Sytuacja może zmienić się jednak 4 czerwca, kiedy do Tarnowa zawita jeżdżący w kratkę Metalika Recycling Kolejarz Rawicz.

Awizowane składy na mecz Unia Tarnów – Metalika Recycling Kolejarz Rawicz:

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: 1. Daniel Kaczmarek, 2. Josh Pickering, 3. Damian Baliński, 4. Ryan Douglas, 5. Sam Masters, 6. Steven Goret

Unia Tarnów: 9. Tero Aarnio, 10. Kenneth Hansen, 11. Oskar Bober, 12. Piotr Pióro, 13. Peter Ljung, 14. Mateusz Gzyl

Początek meczu w sobotę 4 czerwca o godzinie 16:00.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka Kontra. Motor Lublin idzie na zakupy INTERIA.TV

Dwie godzinki wcześniej, miejmy nadzieję z wypiekami na twarzy, będziemy podziwiać starcie w Pile, gdzie ambitna i gryząca każdy centymetr toru Budmax-Stal Polonia podejmie OK Bedmet Kolejarz Opole. Wielkopolanie ani razu w tym roku u siebie nie oddali punktów bez walki, a przyjezdni zaś w wyjazdowych spotkaniach nie prezentują się tak znakomicie, jak w domowej twierdzy.

Awizowane składy na mecz Budmax-Stal Polonia Piła – OK Bedmet Kolejarz Opole:

OK Bedmet Kolejarz Opole: 1. Oskar Polis, 2. Karol Baran, 3. Zastępstwo zawodnika, 4. Adrian Cyfer, 5. Jacob Thorssell, 6. ?, 7. Petr Chlupac

Budmax-Stal Polonia Piła: 9. Artur Mroczka, 10. Max Dilger, 11. Marcin Jędrzejewski, 12. Lukas Fienhage, 13. Lars Skupień, 14. Ben Ernst, 15. Mateusz Panicz

Początek meczu w sobotę 4 czerwca o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

W niedzielę zaplanowano tylko jeden pojedynek, ale za to jaki! Do Daugavpils wraz ze SpecHouse PSŻ-em Poznań powróci Francis Gusts, czyli wychowanek i jeden z największych łotewskich talentów wyszkolonych przez Nikołaja Kokina. Jego byli koledzy z zespołu nie rozłożą mu jednak czerwonego dywanu i nie przyniosą punktów na tacy. Poza nim żółto-czarne kewlary ubiorą wielkie gwiazdy, których miejscowi kibice mogli nie widzieć ani razu. Mowa tu na przykład o Rune Holcie. Norweg z polskim paszportem na razie często zawodzi, lecz co nazwisko, to nazwisko.

Awizowane składy na mecz Optibet Lokomotiv Daugavpils – SpecHouse PSŻ Poznań:

SpecHouse PSŻ Poznań: 1. Kacper Gomólski, 2. Robert Chmiel, 3. Rune Holta, 4. Kevin Fajfer, 5. Jonas Seifert-Salk, 6. Francis Gusts, 7. Olivier Buszkiewicz

Optibet Lokomotiv Daugavpils: 9. Jewgienij Kostygow, 10. Kjastas Puodżuks, 11. Adam Ellis, 12. Ricards Ansviesulis, 13. Nick Morris, 14. ?, 15. Ernest Matjuszonoks

Początek meczu w niedzielę 5 czerwca o godzinie 15:15.