Totalny pogrom. Polacy schowali Amerykanów do kieszeni [FELIETON]

- Plusem jest też to, że okręt flagowy polskiego promotora (czyli One Sport), a więc Speedway Euro Championship (IME) okazał się produktem pod względem promocji "czarnego sportu": zaciętej rywalizacji, walki na torze, a także wyborów torów, na których można się było ścigać, a nie przez cztery kółka jechać gęsiego - znacznie lepszym niż to, co zaoferowali Amerykanie z Discovery Warner Bros (oczywiście w europejskim, czyli brytyjsko-szwedzko-łotewsko-słowiańskim wykonaniu) w postaci SGP - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii Ryszard Czarnecki.