Totalna dominacja. Ten wyczyn przejdzie do historii

Wszyscy w Polsce przyzwyczailiśmy się już do totalnej dominacji Bartosza Zmarzlika, który zarówno na świecie, jak i na krajowym podwórku nie daje rywalom żadnych szans. Okazuje się, że Włosi też mają swojego Zmarzlika, a nazywa się on Nicolas Covatti. W ojczyźnie robi on prawdziwą furorę i właśnie został kolejny raz indywidualnym mistrzem Włoch, nie przegrywając ani jednego turnieju.