Tory pękają w szwach. Trudno wcisnąć szpilkę

Początek marca to tradycyjnie znak, że trzeba rozprostować kości po zimie i szukać możliwości treningu na torze. Zresztą nikt żużlowców na tego prostowania specjalnie nie musi namawiać. Oni tak bardzo chcą znów poczuć adrenalinę związaną z jazdą, że sami rwą się do wyjazdu na tor. Często pierwsze zajęcia trwają aż do zmroku, bo każdy chce jeździć jak najwięcej. Sprzyjające warunki atmosferyczne w naszym kraju dały możliwość otworzenia sezonu w kilku ośrodkach, co w poprzednich latach nie zdarzało się tak często. Choćby rok temu o tej porze gdzieniegdzie leżał śnieg.

