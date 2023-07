Toromistrz Unii zwolniony! Był współtwórcą złotych medali

Jan Choroś zwolniony z Fogo Unii Leszno. Toromistrz był związany z klubem od 2017 roku. Do Leszna trafił z Betard Sparty Wrocław, gdzie wyrobił sobie solidną markę i miał okazję pracować tam z trenerem Piotrem Baronem.

Jan Choroś dołożył cegiełkę do sukcesów Fogo Unii Leszno

Toromistrz doskonale odnalazł się w nowym otoczeniu. W latach 2017-2020 Unia seryjnie zdobywała złote medale w PGE Ekstralidze i trudno tu nie podkreślić wkładu Chorosia w te sukcesy. To on stał bowiem za przygotowaniem miejscowej nawierzchni, która sprzyjała drużynie gwiazd z Leszna. Przez lata nie było też większych zarzutów do stanu toru przez komisarzy.