Indywidualny mistrz świata z 2010 roku Tomasz Gollob zostanie oficjalnie wprowadzony do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski. Uroczystość odbędzie się we wtorek w Bydgoszczy, tuż przed towarzyskim meczem drużyny narodowej z Rosją.

W grodzie nad Brdą żużlowa reprezentacja wystartuje pierwszy raz od 25 lat. Ostatni raz biało-czerwoni w Bydgoszczy ścigali się dokładnie 4 lipca 1995 roku. Na stadionie przy ulicy Sportowej 2 ówczesna kadra PZM-ot rozbiła 60:30 zespół startujący pod nazwą "North Arm Aussie". Komplet 15 punktów (wliczając bonus) dla Polaków zdobył wówczas Waldemar Walczak, a liderem Australijczyków był Mark Lemon - 10 pkt. Tym razem rywalem żużlowej reprezentacji Polski będzie Rosja. Tuż przed tym wydarzeniem organizatorzy zaplanowali bardzo ważną uroczystość.

"Gdy zaczynaliśmy organizować mecze żużlowej reprezentacji Polski, pierwszy z nich odbył się w 2011 roku w Toruniu. To właśnie reprezentacja z Tomaszem Gollobem na czele pokazała nam, że żużel może być sportem narodowym. 29 września Tomasz Gollob zostanie wprowadzony do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji polski. Ja sam, jako kibic sportu wiem, że żużel to Tomasz Gollob, a Tomasz Gollob to Bydgoszcz. Jesteśmy dumni, że to właśnie tutaj, w domu, nasz mistrz zostanie wprowadzony do galerii sław. Jako One Sport, bez Twojej pomocy nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Bardzo Ci za to dziękujemy" - powiedział prezes firmy One Sport, organizator tego wydarzenia i meczu Polska - Rosja Karol Lejman.

Tomasz Gollob to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców na arenie krajowej i międzynarodowej. Niezwykle zasłużony dla polskiego i bydgoskiego żużla, indywidualny mistrz świata z 2010 roku, wielokrotny mistrz Polski. Jego karierę przerwał wypadek podczas treningu motocrossowego w 2017 roku. Jak przyznał wieloletni trener polskiej reprezentacji, w której Gollob był bardzo ważną postacią, żużlowiec w pełni zasłużył na miejsce w galerii sław.

"Tomek zrobił dla tego sportu tyle, że nie można opisać tego słowami. Miałem szczęście, że mogłem pracować z nim przez tak wiele lat. To było wspaniałe, gdy nasza kadra zaczęła odnosić sukcesy, to właśnie Tomasz stał na jej czele, był za nią odpowiedzialny. Cieszę się, że Tomasz dołączy do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski. To wspaniałe, że odbędzie się to właśnie w Bydgoszczy. W jego domu, gdzie odnosił największe sukcesy. To będzie wielkie święto dla całego żużla" - powiedział Marek Cieślak.

"Bardzo dziękuję za te wszystkie słowa. Są one wzruszające i nie przypuszczałem, że w tak młodym wieku będę miał na swoim koncie tak duże odznaczenie. Tak ja zauważyliście, jestem na różnych meczach, robię wszystko, by wspierać kolegów. Nie obrażam też się na to, co się wydarzyło. Kiedyś powiedziałem, że żużel to sport narodowy i tę opinie podtrzymuję. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w to, by ta dyscyplina trwała i była w jak najlepszej kondycji. Tak długo jak tylko będę mógł, to będę do Waszej dyspozycji" - powiedział wzruszony Tomasz Gollob.

Wychowanek bydgoskiej Polonii zaangażowany jest w pracę na rzecz swojego klubu i jak podkreśla, chciałby, aby wielki żużel znów częściej pojawiał się na stadionie przy ul. Sportowej 2.

"Uważam, że Bydgoszcz jest odpowiednio przygotowana na powrót wielkiego żużla na ten stadion. Sport jest piękny, ponieważ łączy nas wszystkich w walce, bez podziałów. Bydgoski żużel odradza się, a te zawody pokażą, że jest to wstęp do tego, by na tym stadionie ponownie odbyły się zawody z cyklu Grand Prix. Tak wielkie wydarzenie z pewnością wzmocniłoby ten ośrodek żużlowy jeszcze bardziej" - dodał Gollob.

W Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski, znajdują się zawodnicy, którzy od roku 1960, czyli od daty rozegrania pierwszego finału drużynowych mistrzostw świata na żużlu, startując z orłem na piersi zdobywali medal indywidualnych mistrzostw świata oraz tacy, którzy w swojej historii startów reprezentowali biało-czerwone barwy w międzypaństwowych meczach towarzyskich lub drużynowych mistrzostwach świata oraz drużynowym Pucharze Świata minimum 30 razy.

Ponadto, do Galerii Sław można zostać wprowadzonym za wybitne zasługi dla polskiego żużla, o których decyduje kapituła złożona z przedstawicieli Polskiego Związku Motorowego oraz One Sport. Każdy wprowadzany do Galerii Sław zawodnik otrzymuje pamiątkową paterę, przygotowaną specjalnie na tą okazję. Nazwiska kolejno wprowadzanych żużlowców są ogłaszane przed meczami reprezentacji Polski.

Składy na mecz Polska - Rosja w Bydgoszczy:

Polska: 9. Bartosz Zmarzlik 10. Szymon Woźniak 11. Patryk Dudek 12. Bartosz Smektała 13. Janusz Kołodziej 14. Dominik Kubera

Rosja: 1. Artiom Łaguta 2. Wadim Tarasienko 3. Grigorij Łaguta 4. Wiktor Kułakow 5. Emil Sajfutdinow 6. Andriej Kudriaszow

Krzysztof Frydrych





