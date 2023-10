To wielka szansa dla ich nowego zawodnika. Kibice zwrócili uwagę na dwie rzeczy

Huckenbeck błysnął w Toruniu, ale co zrobi w całym cyklu?

30-latek wystąpił w Toruniu, ponieważ kilku stałych uczestników leczyło kontuzje. Niemiec wygrał dwa wyścigi, zaprezentował się naprawdę nieźle. Kibice Abramczyk Polonii obawiają się jednak, że dotknie go syndrom Grand Prix. - Dla Kaia gratulacje, natomiast nie jestem pewien czy dla jego wyników w barwach Polonii to taka dobra wiadomość. Zmęczenie, większe ryzyko kontuzji. Byli już zawodnicy, którzy po awansie do Grand Prix obniżali loty w lidze - napisał Patryk.



Podobnie myśli Jakub. - Fajnie, że się rozwija - w pełni zasłużona karta. Szkoda dla klubu. Większa szansa na kontuzje, co w przypadku bydgoskiego klubu i zawodników jeżdżących w cyklu zawsze kończy się niestety źle - skomentował. - Niby fajnie, jednak z punktu widzenia Polonii to chyba niekoniecznie - stwierdził Krzysztof.