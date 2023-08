To wideo obejrzało ponad pół miliona ludzi. Pokazało prawdę o naszej kadrze

Historia konfliktu Bartosza Zmarzlika z Maciejem Janowskim jest długa. W 2018 Janowski nie chciał Zmarzlika w kadrze na finał Speedway of Nations. Ówczesny trener kadry Marek Cieślak pytany o absencję Zmarzlika rozkładał ręce i mówił, że nikt nie chciał z nim jechać. Janowski wybrał sobie do składu Patryka Dudka. Polacy przegrali walkę o złoto z kretesem. Cudem uratowali brąz.

Zmarzlik został liderem, a Janowski z kadry wypadł

Po tamtej imprezie to Zmarzlik stał się pierwszym wyborem i liderem kadry, a Janowski wypisał się z niej na własne życzenie na dwa lata. Przed towarzyskim spotkaniem reprezentacji przedstawił L4, co do którego Polski Związek Motorowy miał duże wątpliwości.