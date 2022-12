To u ich boku dorastał Zmarzlik

Niels Kristian Iversen. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że jego kariera niebezpiecznie zbliżyła się do swego kresu. Odbudował go jednak transfer do Orła Łódź, w którym znów spisuje się na miarę prawdziwego lidera zespołu. Nie zamyka gazu nawet wtedy, gdy młodsi przeciwnicy wywożą go pod sam płot. Do dziś udowadnia, iż tytuł medalisty cyklu Grand Prix po prostu mu się należał.