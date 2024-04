Radni KO głośno krytykowali, mówiono o ruchu wymierzonym w Dowhana

Radni KO, które po wyborach przejmie władzę w mieście głośno krytykowali to posunięcie. Tłumaczyli, że po tej operacji udziały Bieńkowskiego skoczą z 38 na 51 procent i będzie on mógł w pojedynkę decydować o tym, co dzieje się w klubie, podczas gdy miasto wpompowało w tym roku w Falubaz blisko 10 milionów złotych.