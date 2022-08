To rzucili kibice zawodnikom po porażce. Przesadzili?

Falubaz co prawda jechał w Łodzi bez Jana Kvecha, ale nie tłumaczy to porażki 40:50. Faworyt rozgrywek bardzo skomplikował sobie sytuację już na pierwszej przeszkodzie w fazie play-off. Oczywiście, to jest u siebie spokojnie do odrobienia. Niemniej Falubaz będzie miał sporo nerwów. Czeka go bardzo trudny mecz, a odpadnięcia w tej fazie sezonu kibice nie wybaczą. Jest jeszcze opcja z lucky loserem, ale czy naprawdę zespół, który miał roznieść ligę powinien na to liczyć?