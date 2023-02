To różni Niemców od Polaków. Wraca ich wielka gwiazda

Niemcy postawili na stabilizację zamiast gruntownej przebudowy składu. Drużynę łącznie opuściło trzech zawodników, ale tylko jeden z nich startował w sezonie 2022 regularnie. Mowa o Madsie Hansenie, który przeniósł się do Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Michael Haertel i Tobias Busch (zakończył karierę) pełnili tylko marginalne role. Nowych twarzy w ekipie z Bawarii nie ma zbyt dużo. Mimo to sztab szkoleniowy chce doprowadzić do zgrupowania.

Niemcy mają inny plan

Wraca Martin Smolinski

Niemcy, praktycznie przez cały poprzedni sezon, jeździli osłabieni. Ich wielka gwiazda - Martin Smolinski wystartował tylko w trzech wyścigach inauguracyjnego spotkania z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Później pauzował do końca rozgrywek z powodu kontuzji. 38-latek zdążył jednak wyjechać na tor przed zimową przerwą. W okresie transferowym miał kilka propozycji, lecz pozostał w Landshut, gdzie jest traktowany jak legenda.



- Jego doświadczenie będzie bardzo cenne w kontekście naszej rywalizacji w I Lidze. Martin przygotowuje się do sezonu swoim indywidualnym tokiem, tak jak pozostali zawodnicy. Oczywiście, jest też pod kontrolą lekarzy i fizjoterapeutów. Doskonale wie, co ma robić. Wielokrotnie udowodnił, że świetnie zna swój organizm. O jego przygotowanie kondycyjne jestem jak najbardziej spokojny, wszyscy zawodnicy ciężko pracują. Zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz skład. W tym momencie mamy jednego seniora więcej - zaznaczył Kryjom.



Drużyna z Landshut na pierwszy mecz sezonu pojedzie do Poznania. Zwycięzca zyska nad pokonanym przewagę mentalną. PSŻ i Trans MF Landshut Devils - obok Zdunek Wybrzeża Gdańsk - są typowani do walki o utrzymanie. Ten mecz będzie miał ogromne znacznie zarówno dla poznaniaków, jak i dla Bawarczyków.