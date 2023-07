To rozłożyło Wilki Krosno na łopatki [FELIETON]

Cellfast Wilki Krosno spadają z PGE Ekstraligi. Matematyka ciągle daje szanse beniaminkowi, ale nie ma się co łudzić, że będzie inaczej. Druga część sezonu okazała się brutalna dla tego klubu. Wszystko szło dobrze do czasu pamiętnego meczu przeciwko Stali Gorzów. To wtedy mecz został przegrany, tor w Krośnie wywrócony do góry nogami, a wyniki i dyspozycja drużyny siadła totalnie.