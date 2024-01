To przez Widzewa ma kłopoty? To odcisnęło na nim piętno

Na początku XXI wieku Witold Skrzydlewski był prezesem Widzewa Łódź. Przez trzy lata. - W piłce, jak nie szło, to wymieniali cały skład, a trenerami rotowali non stop. W takich warunkach nie da się budować. Pan Witold jednak tym przesiąkł i tak samo działa w żużlu - mówi nam jeden ze szkoleniowców dobrze znający Skrzydlewskiego.

Orzeł co rok przypomina wielki plac budowy

Coś w tym jest, bo faktycznie Skrzydlewski lubi dokonywać rewolucji w składzie. Jak coś nie idzie, to dokonuje gruntownych zmian i próbuje od nowa. Tam nie ma planu rozłożonego na dwa, trzy lata, gdzie po sezonie wymienia się jedno, czy dwa najsłabsze ogniwa i jedzie się dalej. Orzeł co rok przypomina jeden wielki plac budowy.

W składzie drużyny na sezon 2024 został jeden zawodnik z ubiegłorocznej kadry, mianowicie Tomasz Gapiński. Początkowo nie był on nawet brany pod uwagę jako zawodnik. Namawiano go, żeby został trenerem. Gdy stwierdził, że chce jeździć, kuszono go stanowiskiem jeżdżącego trenera. Zostawiono go w spokoju, dopiero gdy się uparł i powiedział, że dalej chce być żużlowcem.