To ostatnia niedziela. Będzie kolejne złoto dla Polski?

Nie dadzą polskim kibicom odpocząć od mistrzowskich turniejów, oj nie dadzą. Po dwóch rundach Tauron SEC czy czterech prestiżowego cyklu Speedway Grand Prix, tym razem do Tarnowa zjadą się cztery najlepsze "młodzieżowe" reprezentacje Europy. Celowo napisaliśmy to w cudzysłowie, gdyż udział w zawodach mogą wziąć tak naprawdę żużlowcy do 23 roku życia. Ma to oczywiście na celu wyrównanie szans, lecz umówmy się - inny medal niż złoty dla naszej kadry uznamy jako porażkę.