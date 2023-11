To ostatni dzwonek. Drugiej szansy nie dostanie

Nazwisko Pawlicki nie zalicza się już do czołówki na świecie, a nawet w Polsce. Kariery obu braci skręciły w zupełnie złą stronę. Starszy z nich postanowił zrobić krok w tył i wyszło mu to na dobre. Teraz czeka go weryfikacja wśród najlepszych w Ekstralidze. Szczególnie liczą na niego w Zielonej Górze. Jego dyspozycja będzie kluczowa dla losów Enea Falubazu.