To oni stoją w kolejce do kadry! Trener zdradził nazwiska

Rafał Dobrucki nie zaskoczył powołaniami do reprezentacji. Znalazło się w niej siedmiu seniorów, którzy byli raczej naturalni do wskazania. To samo z pozycjami U-23. Przypomnijmy, że kadrę seniorów tworzyć będą: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Szymon Woźniak, Jarosław Hampel, Janusz Kołodziej oraz Patryk Dudek. W kadrze do lat 23 znaleźli się Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski.