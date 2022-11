To oni mogli przyjść za Zmarzlika. Lista robi wrażenie

- Po tylu wspaniałych latach, w których z dumą nosiłem i noszę nadal żółto-niebieskie barwy, poczułem, że doszedłem do ściany i aby móc iść dalej, osiągać jeszcze więcej, coś muszę zmienić. Kilka osób w komentarzach podawało argument, że na pewno powiem, że muszę się rozwijać i nikogo to nie przekona. Mam nadzieję, że będzie inaczej. Każdy człowiek potrzebuje co jakiś czas kolejnych bodźców, aby iść dalej. Stojąc w miejscu, cofamy się, a ja nie chcę się cofać - napisał mistrz w lipcu na Facebooku, a 2 listopada został oficjalnie potwierdzony w nowej ekipie.

Lider za lidera. To byłby odwet roku!

Sam sternik jest z kolei dobrej myśli i przestrzega przed skreślaniem gnieźnianina. - Oskar to taki zawodnik, któremu nie można odmówić ambicji. To dla niego szansa. Upatrujemy w nim duży potencjał. Mocno pracuje i liczę na to, że jego ciężka praca zaowocuje - przekazał Sadowski na łamach gorzowskie.pl. Ewentualna dobra dyspozycja Oskara Fajfera w połączeniu z takimi zawodnikami jak Anders Thomsen, Martin Vaculik, Szymon Woźniak powinna dać fanom mnóstwo powodów do radości. Jasne, o medal będzie piekielnie ciężko, lecz ćwierćfinał rozgrywek przy dobrych wiatrach jest jak najbardziej w zasięgu.