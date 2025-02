To oni mogą zatrzymać Motor Lublin. Mają asa w rękawie

Apator ma asa w rękawie. Problemy Motoru i Zmarzlika?

Od dwóch sezonów KS Apator sprawia spore problemy Orlen Oil Motorowi. Jeszcze bardziej widać to od poprzedniego sezonu, kiedy trenerem został Piotr Baron. Motoarena stała się prawdziwą fortecą, a przede wszystkim przygotowanie toru jest powtarzalne, co przynosi ogromne korzyści dla zespołu w wynikach. Ostatnie trzy z czterech spotkań w Toruniu, kończyły się porażką Motoru. Szczególnie widać to było w tym roku, kiedy Motoarena stworzyła ogromny problem dla przyjezdnych. Sam Bartosz Zmarzlik mial problemy z nawierzchnią przygotowywaną pod okiem Barona. Pomimo, że Grand Prix w ostatnich latach były przez niego zdominowane. To jego występy w PGE Ekstralidze na Motoarenie wyglądają tak: 2023 - 12+1/6, 11/5 2024 - 8/5, 7+1/5 - Baron trenerem Apatora

Mocny transfer kluczem do sukcesu?

Chociaż Apator miał 12 punktów przewagi po pierwszym meczu półfinałowym to i tak nie awansował do finału. Motor odrobił straty z nawiązką, a później cieszyli się z kolejnego złota. Nie zmienia to faktu, że Motoarena sprawiła im kłopoty, a nastroje po spotkaniu w Toruniu były burzliwe - Bardzo nie lubię tam jeździć, nie sprawia mi to żadnej przyjemności. Jest to naprawdę trudny tor, a dodatkowo przez ostatnie dwa lata jest przygotowywany na twardo, co sprawia, że stał się abstrakcyjnie wymagający - mówił Mateusz Cierniak na antenie Radia Freee.



Transfer Mikkela Michelsena może jednak wiele zmienić. Duńczyk przez lata reprezentował barwy lubelskiej drużyny. Zna ten tor od poszewki. Doskonale się czuł przy Alejach Zygmuntowskich, będąc prawdziwym liderem swojego zespołu. Choć ostatni sezon był fatalny to i tak w Lublinie zanotował jeden z lepszych występów, zdobywając 10 punktów z bonusem. To może być prawdziwy game changer dwumeczu. Zagadką pozostaje jedynie w jakiej formie wróci po fatalnej kontuzji odniesionej pod koniec ubiegłego sezonu.