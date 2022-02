​To ona ukradła serce polskiego mistrza. Doda mu skrzydeł?

Avelinę Łagutę żonę aktualnego mistrza świata Artioma Łaguty, Faye Woffinden czy wiele innych partnerek najlepszych żużlowców świata, kibice znają doskonale. Zawodnicy chętnie prezentują się z nimi na zdjęciach w mediach społecznościowych. One same zresztą też są bardzo aktywne na Instagramie.

Janowski robi to bardzo rzadko. Dlaczego? Wspomniał o tym chociażby w odcinku o nim z serii Talking Dirt, realizowanym przez Monster Energy, pod kątem promocji zawodników z cyklu Grand Prix. Tam jego partnerka towarzyszyła mu w paru scenach, podczas spaceru z psami. Kibice nie mogli się jej jednak dokładnie przyjrzeć, bo jak przyznał żużlowiec, była zestresowana obecnością kamery.

Kim jest partnerka Macieja Janowskiego?

Kim zatem jest ta blondynka o pięknych oczach? To 27-letnia wrocławianka, Joanna Galas, w życiu zawodowym zajmująca się m.in. marketingiem i reklamą, ściśle współpracująca z firmą Red Bull, której twarzą od lat pozostaje lider Betard Sparty Wrocław.

Być może dziewczyna Red Bulla doda mu wreszcie prawdziwych skrzydeł i 30-latek zrealizuje swe marzenie i sięgnie w końcu po indywidualne mistrzostwo świata. Na razie nie ma w swoim dorobku nawet medalu, chociaż już czterokrotnie był bardzo blisko jego zdobycia. W latach 2017-2018 i 2020-2021 kończył rywalizację w Grand Prix na 4. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Jak ważna jest wyrozumiała partnerka u boku sportowca wie doskonale kolega Janowskiego z wrocławskiej drużyny - Tai Woffinden. W 2018 roku, po zdobyciu trzeciego w karierze tytułu indywidualnego mistrza świata, mówił: Kiedy wracałem do domu po zawodach, to czasem byłem szczęśliwy, a czasem wkurzony. Ona to wszystko cierpliwie znosiła, chociaż dla niej też to był emocjonalny rollercoaster. Dzięki niej niezależnie od tego w jakim nastroju wracałem, zawsze miałem w domu spokojny azyl. Kiedy się zaczęliśmy spotykać, Faye w ogóle nie wiedziała, co to żużel. Teraz też się szczególnie nie interesuje. Fakt jednak, że się mocno nawzajem kochamy, sprawia, iż potrafi się cieszyć moim sportowym szczęściem. Kiedy odnoszę sukcesy, sama jest szczęśliwa. Jej łzy w Toruniu prawdopodobnie były pomieszanymi łzami radości i szczęścia, bo coś na co ciężko pracowałem przez trzy ostatnie sezony, coś dobrego dla nas obojga, znów udało się osiągnąć.

W przeszłości Janowski przez jakiś czas potykał się ze znacznie bardziej znaną kobietą, rok od niego starszą aktorką, Katarzyną Staniec. Znaną z ról w takich filmach jak: "Miasto 44", "Jestem mordercą" czy "Solid Gold". Oboje jednak byli skoncentrowani na realizacji swoich karier i po paru latach związek ten się rozpadł.