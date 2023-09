To on zrobił różnicę w meczach o brąz. Ten człowiek stoi za jego przemianą

Nawet kibice Apatora nie spodziewali się, że tak dobrze w spotkaniach o brązowy medal wypadnie Wiktor Lampart, który co prawda niby robił wcześniej swoje, ale wydawało się że ponad pewien poziom nie jest w stanie się wzbić. Tymczasem kluczowe spotkania sezonu to Lampart, jakiego aż chciało się oglądać. Co ciekawe, za jego przemianą w dużym stopniu stoją dwaj bracia.