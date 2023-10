To on stoi za sukcesem Zmarzlika. Znów jest najlepszy

To znów był sezon Ryszarda Kowalskiego, który niezmiennie utrzymuje miano najlepszego żużlowego tunera. Nie był to jednak łatwy dla niego rok. Kilku zawodników rzeczywiście miało problemy z silnikami. Przekonał się o tym sam Bartosz Zmarzlik. Nie zmienia to jednak faktu, że jego konkurenci pozostali daleko w tyle.