To on stoi za odbudową australijskiej gwiazdy

Jakub Czosnyka Żużel

Jaimon Lidsey do tej pory cieniował i był najsłabszym ogniwem Fogo Unii Leszno. Trudno, aby młody Australijczyk nagle zapomniał jak się jeździ. Gołym okiem widać, że miał problem sprzętowy. Być może już go rozwiązał, o czym świadczyć może świetny występ we Wrocławiu przeciwko Betard Sparcie. Wiemy, kto przygotował silniki żużlowcowi na to spotkanie.

Zdjęcie Jacek Rempała przy motocyklu Przemysława Koniecznego / Paweł Wilczyński / Newspix