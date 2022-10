To on jest ojcem jego sukcesu. Zostanie w zespole?

Woryna docenia ludzi, którzy z nim pracują

Dość często pojawiają się opinie, że to Lewicki był powodem zwyżki formy Woryny. Co na ten temat sądzi sam zawodnik? - Ciężko stwierdzić - mówi Woryna pytany o to, jak dużą rolę w jego dobrych wynikach odegrał Rafał Lewicki. - Uważam, że wniósł do naszego teamu bardzo wiele dobrego, natomiast na wynik w tym sezonie składa się całość. Nie sposób pochwalić tylko jednostkę, bo to jest efekt współpracy całego zespołu - każdy jeden z moich mechaników, czy Marcin, czy Konrad, czy Rafał dążą do tego, żebyśmy wygrywali. Mają ambicję, żeby dążyć do doskonałości, do szczytu i wiem, że chcą tego tak samo mocno, jak ja i że mogę na nich zawsze liczyć - chwali swoich współpracowników żużlowiec częstochowskiego Włókniarza.