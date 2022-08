Oba zespoły przystępowały do tego spotkania pewne udziału w fazie play-off tegorocznej PGE Ekstraligi. Jedynym o co walczyły dziś drużyny z Leszna i Częstochowy to pozycję w tabeli, która może okazać się kluczowa dla dalszych losów obu zespołów. Wiadomo już, że żużlowcy zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa zapewnili sobie drugie miejsce na koniec rundy zasadniczej i skazali Fogo Unię Leszno na szóstą lokatę i rywalizację w ćwierćfinale z piekielnie mocnym Motorem Lublin.