To nowa kuźnia talentów. Będą mieć problem bogactwa

ZOOleszcz GKM Grudziądz jeszcze do niedawna narzekał na brak wartościowych juniorów, a klub był zmuszony do wydawania wielkiej kasy i robienia transferów z zewnątrz. Od jakiegoś czasu zaprzestano z taką polityką i postawiono na pracę u podstaw, czyli szkolenie młodzieży. Pieczę nad tym sprawuje Robert Kościecha. Efekt jest piorunujący, a GKM w przyszłym roku będzie miał kolejkę chętnych do jazdy.