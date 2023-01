To niebezpieczny proceder. Rozpaczliwy apel do władz ligi

Trzy miliony dotacji z miejskich pieniędzy dla klubu żużlowego plus kilka dodatkowych milionów w ramach niezbędnych inwestycji w infrastrukturę stadionową podzieliły kibiców w Zielonej Górze. Zatwardziali fani będą klaskać i mlaskać z zachwytu, inni popatrzą do portfela, spojrzą na rachunki i popukają się w głowę, czy żużel, to faktycznie teraz najważniejsza rzecz na świecie.