To nie koniec transferów? Może być bomba!

Abramczyk Polonia Bydgoszcz bardzo poważnie wzięła się za walkę o awans do PGE Ekstraligi. Ostatnio do składu drużyny dołączył wypożyczony z Włókniarza Częstochowa Franciszek Karczewski, ale to wcale nie musi być koniec. Już kilka dni temu jeden z portali informował o możliwości pozyskania przez Polonię Maksyma Borowiaka. To nie jest jeszcze pewne, ale naprawdę realne.