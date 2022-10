Rozochocone Wilki znów ładują magazynek

Bo jeśli ktoś myślał, że to koniec wzmocnień w beniaminku PGE Ekstraligi może być w grubym błędzie. Grzegorz Leśniak udowodnił, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Prezes krośnieńskiego klubu zdążył już wrócić z łowów transferowych z dwoma skalpami, ale machanie giwerą z nabitym magazynkiem tak mu się spodobało, że w innych ośrodkach panuje doza dużej niepewności, co jeszcze wyczaruje. Nikt bowiem nie zna dnia, ani godziny, kiedy wilcza wataha znów wyjdzie z lasu i zacznie następne polowanie.

Prezes Leśniak jak prezydent Kwaśniewski?

Przebąkuje się ponadto, że Wilki zagięły parol na Mateja Zagara. Skwituję to w ten sposób. Parę lat wstecz na jednej z konwencji SLD Aleksander Kwaśniewski zasłynął powiedzeniem: Ludwiku Dornie i Sabo nie idźcie tą drogą. Parafrazują ten cytat, panie prezesie Leśniaku nie idźcie tą drogą. Macie już Kasprzaka, po co wam następny zawodnik po przejściach, który park maszyn może zamienić w ring bokserski, albo strefę krzyku. Generalnie, po co wam zawodnicy, którzy odcinają kupony od dawnych sukcesów i wiekiem, a szczególnie obecną formą bardziej pasują do żużlowego sanatorium?